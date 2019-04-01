Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde minibüsün refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 KE 611 plakalı minibüs, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Suriye
uyruklu Eymen Osman (20), olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Tarsus ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pozantı, Tarsus, Mersin, Güncel
Kaynak: AA