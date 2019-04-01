01 Nisan 2019, 09:47
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Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 KE 611 plakalı minibüs, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde refüje çarptı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Eymen Osman (20), olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pozantı, Tarsus, Mersin, Güncel
Kaynak: AA