Mersin'de trafik kazası: 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
29.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:34
Mersin 'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Durmuş Özbek idaresindeki 33 ACR 831 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tarsus- Ankara yolu kenarındaki bir petrolün girişinde bulunan direğe çarptı.
Kazada minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Durmuş Özbek idaresindeki 33 ACR 831 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tarsus- Ankara yolu kenarındaki bir petrolün girişinde bulunan direğe çarptı.
Kazada minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA