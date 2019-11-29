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Mersin'de tüfekli saldırıya uğrayan baba ile kızı yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu yaralanan baba ile 4 yaşındaki kızı, hastaneye kaldırıldı.

29.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:20Mersin'de tüfekli saldırıya uğrayan baba ile kızı yaralandı
'in ilçesinde, motosikletten açılan ateş sonucu yaralanan baba ile 4 yaşındaki kızı, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yürürken uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan N.K (39) ve kızı B.K, Tarsus Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Polis, ifadeler doğrultusunda plakasız motosikletten tüfekle ateş açtıkları belirlenen 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
N.K'nın durumunun iyi olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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