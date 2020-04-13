Mersin'de üç sağlık çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, biri profesör üç sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
13.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:44
Çamsarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Lütfen önlemlere tam uyarak görevimizi yapalım. Bugün itibarıyla biri profesör hocamız olmak üzere üç sağlık çalışanımız Kovid + olarak izlenmekte." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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