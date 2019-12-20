Haberler » Güncel » Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu - Haber

Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu

MERSİN (İHA) – Mersin'de, 2020 yılında narenciye üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi adına hatıra ormanı oluşturularak fidanlar toprakla buluşturuldu.

20.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:23 Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu
MERSİN (İHA) – 'de, 2020 yılında narenciye üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi adına hatıra ormanı oluşturularak fidanlar toprakla buluşturuldu.

yolu Dalakderesi mevkinde oluşturulan hatıra ormanı törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı.

Vali Su, törende yaptığı konuşmada, 2020 Mersin Uluslararası Turunçgil Kongresinin Mersin ve Türkiye açısından önemini vurgulayarak, kongrenin önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizdi. Mersin'in bu organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirten Su, hatıra ormanının oluşturulmasını sağlayan Bölge Müdürü Akduman'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Su ve katılımcılar, fidanları topakla buluşturdu. - MERSİN

Mersin, Gözne, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:52   İstanbul türkiye'de 10 yılda 35 bin göçmen kaçakçısı yakalandı - Haber
12:52   Avustralya'daki yangınlar 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti - Haber
12:52   İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti havadan görüntülerle - Haber
12:52   Spor b.b. erzurumspor başkanı hüseyin üneş'in açıklamaları - Haber
12:47   Sultanbeyli'de mobil belediye saha ekipleri sokak sokak tüm sahada - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
20.12.2019 12:53:35