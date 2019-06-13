Mersin'de Üreten Gençlik Proje Sergisi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
(MTOSB) içerisinde yer alan Özel Şişecam
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerinin "Üreten Gençlik Proje Sergisi" açıldı.
MTOSB'dan yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlikte, kodlama yöntemiyle geliştirilen robotlar, rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan araçların yanı sıra bir "model uçak" da sergilendi.
Etkinliğe katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su
, meslek liselerinin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin geliştirdiği çok özel projeleri görme fırsatı bulduk. Mesleki eğitim, ülkemiz için son derece önem taşıyor. Çünkü bizim özellikle sanayi sektöründe ara elemana yani aranan elemana ihtiyacımız var. Bunların yetişmesi için meslek okullarımız çok önemli. Bu çerçevede bizim gerçekten OSB bünyemizdeki lisemiz üst düzey başarılara imza atıyor." ifadesini kullandı.
Sergiye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı.
Kaynak: AAŞişecam
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