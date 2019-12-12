Haberler » Güncel » Mersin'de 'Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi' - Haber

Mersin'de "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi"

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

12.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:24Mersin'de
'in ilçesinde "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarsus Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi , gastronomi alanında açılan kursiyerle bir araya geldi.
Gastronomi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Koçak, Tarsus'un gastronomide öne çıkan bir ilçe olduğunu dile getirdi.
Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ise proje kapsamında bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Tarsus, Mersin, Koçak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Haber
18:28 İbb hizmetlerine yüzde 15'e varan zam geldi - Haber
18:28 Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Haber
18:22 Asfalt çalışmalarını incelemeyen Aşgın; "Esnafımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" - Haber
18:22 Hakkari'de servis şoförleriyle toplantı yapıldı - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:33:15