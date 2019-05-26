Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen E.A (36), D.İ (20), C.D (21)ve H.Y'nin (18) adreslerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, şüphelilerden E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu Ticareti
, Tarsus
, Mersin
, Güncel
Kaynak: AA