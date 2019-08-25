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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

25.08.2019 12:52 Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakası ve cinsi belirtilen bir aracı uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 6,75 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan E.B, R.Ü, C.G. ile bir kamu kurumunda memur olduğu bildirilen İ.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bu arada, geçtiğimiz günlerde 31,56 gram eroin ele geçirilmesi olayının firari şüphelisi olarak aranan C.K. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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