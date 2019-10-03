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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de Taşucu Limanı'ndan yurt dışına eroin sevkiyatı yapmak istediği öne sürülen kişi tutuklandı.

03.10.2019 09:36Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de Taşucu Limanı'ndan yurt dışına eroin sevkiyatı yapmak istediği öne sürülen kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı üzerinden yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.
Liman girişinde önlem alan ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada, bagajdaki valize gizlenmiş 1 kilogram 500 gram eroin ele geçirdi. Zanlının, Erdemli ilçesindeki ikametinde yapılan aramalarda da 2 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Taşucu Limanı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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