Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 63 kilo esrar ele geçirildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:08



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:08

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 63 kilo esrar ele geçirildiMersin polisinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 ayrı eve yaptığı operasyonda, tezgah altlarına ve dolaplara saklanan 63 kilo 600 gram esrar ele geçirildiMERSİN - Mersin polisinin 2 ayrı eve düzenlediği operasyonda 63 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat neticesinde uyuşturucu bulunduğu tespit edilen 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Bu kapsamda ilk olarak Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bir evde arama yapan ekipler, tezgah altına ve dolaplara saklanan 46 kilogram esrar, streç film ve paketleme malzemeleri ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.Öte yandan, Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde de bir evde arama yapan ekipler, yaptıkları aramada 17 kilo 600 gram esrar, hassas terazi, eldiven, alüminyum folyo ve muhtelif paketleme malzemeleri ele geçirdi. Burada da 2 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.