Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
14.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:20
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıhamzalı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Aramada 1 kilo 150 gram kubar esrar, bir miktar toz esrar ve 10 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA