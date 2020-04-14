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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:20
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıhamzalı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Aramada 1 kilo 150 gram kubar esrar, bir miktar toz esrar ve 10 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarsus, Mersin, Güncel
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