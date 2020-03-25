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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

25.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:00
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Mersin 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 3 kişide bir miktar esrar ele geçirdi.
Bunun üzerine bölgede çalışmalarını sürdüren ekip, şüphelilere uyuşturucuyu sattıkları tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 700 gram esrar, 400 uyuşturucu hap, 600 kök kenevir, bir miktar para ve iki cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından, ikisi de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin, Güncel

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