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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

24.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:34Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
'in ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada, Silifke ilçesi Kabasakallı Mahallesi'ndeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada 12 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda, uyuşturucu maddeyi başka bir şahıstan satın aldığını beyan etmesi üzerine zanlıların adreslerine operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, uyuşturucu kullanımına hazır halde kova ve huni ile birlikte 40 gram esrar bulundu. Uyuşturucu madde kullandıkları sırada suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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