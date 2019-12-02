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Mersin'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan bir kişiyi yakaladı.

02.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:17Mersin'de uyuşturucu satıcısı yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kargıpınarı Mahallesi'nde S.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 100 gram esrar, 6 sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanılan 'bong' diye tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişiyle adli işlem başlatıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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