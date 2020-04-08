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Mersin'de uyuşturucu zanlısı hapları engelli kızının üzerine sakladı

Mersin'in Silifke ilçesindeki jandarma ekiplerinin yakaladığı uyuşturucu zanlısının satmaya çalıştığı hapları engelli kızının üstüne sakladığı belirlendi.

08.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:30
Mersin'de uyuşturucu zanlısı hapları engelli kızının üzerine sakladı
Mersin 'in Silifke ilçesindeki jandarma ekiplerinin yakaladığı uyuşturucu zanlısının satmaya çalıştığı hapları engelli kızının üstüne sakladığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, H.G'nin (46) uyuşturucu satışı yapacağı istihbaratına ulaştı.
Şüphelinin içerisinde olduğu aracı durduran ekipler, şüpheli ile engelli kızı R.G (21) ve araç sürücüsü O.D'yi (39) gözaltına aldı.
H.G'nin satmaya çalıştığı uyuşturucuları kızının üzerinde sakladığını fark eden jandarma, kızın üst aramasında 94 uyuşturucu hap buldu.
R.G ile O.D işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. H.G ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Mersin, Güncel
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