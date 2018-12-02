Karısını Öldüren Cani Koca, Ceset Parçalarını Yakınının Mezarlığına Gömmüş!

Mersin'de lojistik firmasında çalışan bir kişi, boşanma aşamasındaki bankacı karısını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdı. Kadına ait bazı ceset parçaları mezarlıkta bulundu. Zanlının, öldürdüğü eşinin baş kısmı ile bedeninin bazı parçalarını, bir yakınının mezarının üzerine gömdüğü öğrenildi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde oturan Mustafa E. (36), bankacı eşi Cemile E.'nin kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu.

EKİPLER KAN İZLERİNE RASTLADI

Şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlattı. Çiftin evinde arama yapan ekipler, kan izlerine rastlayınca bir lojistik firmasında çalışan Mustafa E.'yi gözaltına alındı.

CESET PARÇALARI MEZARLIKTA BULUNDU

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarından bazılarını Mersin Şehir Mezarlığı'nda buldu.,

ÖLDÜRÜP, YAKINININ MEZARININ ÜSTÜNE GÖMMÜŞ

Zanlının, öldürdüğü eşinin baş kısmı ile bedeninin bazı parçalarını, bir yakınının mezarının üzerine gömdüğü öğrenildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili bilgi vermezken, şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.