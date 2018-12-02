02 Aralık 2018, 12:00
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Karısını Öldüren Cani Koca, Ceset Parçalarını Yakınının Mezarlığına Gömmüş!

Karısını Öldüren Cani Koca, Ceset Parçalarını Yakınının Mezarlığına Gömmüş!

Mersin'de lojistik firmasında çalışan cani koca, boşanma aşamasındaki bankacı karısını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdı. Cani adamın, eşinin bedeninin bazı parçalarını, bir yakınının mezarının üzerine gömdüğü ortaya çıktı.

Mersin'de lojistik firmasında çalışan bir kişi, boşanma aşamasındaki bankacı karısını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdı. Kadına ait bazı ceset parçaları mezarlıkta bulundu. Zanlının, öldürdüğü eşinin baş kısmı ile bedeninin bazı parçalarını, bir yakınının mezarının üzerine gömdüğü öğrenildi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde oturan Mustafa E. (36), bankacı eşi Cemile E.'nin kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu.

EKİPLER KAN İZLERİNE RASTLADI

Şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlattı. Çiftin evinde arama yapan ekipler, kan izlerine rastlayınca bir lojistik firmasında çalışan Mustafa E.'yi gözaltına alındı.

CESET PARÇALARI MEZARLIKTA BULUNDU

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarından bazılarını Mersin Şehir Mezarlığı'nda buldu.,

ÖLDÜRÜP, YAKINININ MEZARININ ÜSTÜNE GÖMMÜŞ

Zanlının, öldürdüğü eşinin baş kısmı ile bedeninin bazı parçalarını, bir yakınının mezarının üzerine gömdüğü öğrenildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili bilgi vermezken, şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Akdeniz,Mersin
02 Aralık 2018 Pazar 12:00



YORUMLAR (7)
FATİH ZTP: Kardeşlerim bütün bunların sorumlusu ne bayan nede erkektir.aile bakanlığıdır bunun sorumlusu.sağolsunlar kimsenin aile hayatını koyamadılar.
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OSMAN: Psikopat deli
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KAHYA YAHYA: Kadın kim bilir ne yaptı da adamcağız öldürmek zorunda kaldı hemen yargısız infaz yapmayın lütfen
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  • CEREN : Kadin birsey yaptiysa, erkekler daha cok yapiyor, namus sadece kadina mi ait. . Erkegin namusu yok mu? O zaman Türkiyede günde binlerce erkek cinayeti islenmeli. . At bakisinizi degistirin.
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  • VANLI MAKSUT : BOŞANIRLARDI OLUR BİTER ÖLDÜRMEK NİYE AMA BU SİSTEM DE ÖLDÜRMEK DAHA RAHAT CANİLERE ÇÜNKÜ CEZALAR CAYDIRICI DEYİL KADIN ÖLDÜRENLEREDE 1 KOLUNU 1 AYA ĞINI ÇAPRAZ KESECEN VE ATACAN İÇERİ ÖMÜR BOYU BUTÜR KANUN OLURSA CEZA SİSTEMİNDE KİMSE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDEMEWZ İNANIN AMA NERDE O MANGAL YÜREKLİ BAŞKANLAR YOK
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