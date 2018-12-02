- Mersin'de vahşet: Eşini öldürüp cesedini parçalara ayırdı

02 Aralık 2018 Pazar 14:41



02 Aralık 2018 Pazar 14:41

- Mersin'de vahşet: Eşini öldürüp cesedini parçalara ayırdıMersin'de lojistik firmasında çalışan bir kişi, boşanma aşamasındaki bankacı karısını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdıCinayetin ardından polise kayıp müracaatında bulunan şüpheli, çelişkili ifadelerinin ardından gözaltına alınırken, bazı ceset parçaları mezarlıkta bulunduMERSİN - Mersin'de lojistik firmasında çalışan bir kişi, boşanma aşamasındaki bankacı karısını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdı. Kadına ait bazı ceset parçaları mezarlıkta bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde oturan Mustafa E. (36), bankacı eşi Cemile E.'nin kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu. Şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlattı. Çiftin evinde arama yapan ekipler, kan izlerine rastlayınca bir lojistik firmasında çalışan Mustafa E.'yi gözaltına alındı.Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarından bazılarını Mersin Şehir Mezarlığı'nda buldu. Zanlının, öldürdüğü eşinin baş kısmı ile bedeninin bazı parçalarını, bir yakınının mezarının üzerine gömdüğü öğrenildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili bilgi vermezken, şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.