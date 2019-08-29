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Mersin'de vaşak görüntülendi

Mersin'de vaşak görüntülendi Anamur ilçesinde envanter çalışmaları sırasında çam ağaçları arasında fark edilen vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülediMERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde çam ağaçları arasında bir vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.

29.08.2019 10:12
Mersin'de vaşak görüntülendi
Anamur ilçesinde envanter çalışmaları sırasında çam ağaçları arasında fark edilen vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde çam ağaçları arasında bir vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Fahri Av Müfettişi Zeki Çelik, ilçeye bağlı Beşkuyu Yaylası'nda envanter çalışmaları sırasında çam ağaçları arasında bir vaşak gördü. Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İnsanlar tarafından izlendiğini fark eden vaşak daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Daha önce de vaşak gördüğünü söyleyen Zeki Çelik, "Vaşak ilk önce bizden kaçmadı. Bir süre sonra da kaçarak gözden kayboldu. Bu tür güzellikleri görmekten son derece mutlu oldum" dedi.
Öte yandan yetişkin bir vaşağın gece çekilmiş görüntüleri de fotokapana takıldı.
Anamur'da nadir olarak görülen vaşakların sayıları tam olarak bilinmiyor.
Vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.
Mersin'de vaşak görüntülendi

Anamur, Mersin, Yerel

Kaynak: İHA

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