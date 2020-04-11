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Mersin'de vatandaşlar marketlere akın etti

Mersin'de vatandaşlar marketlere akın ettiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Mersin'de de marketlere akın ederek ihtiyaçlarını karşılamak isterken sosyal mesafe uyarılarını hiçe saydı.

11.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:19
Mersin 'de vatandaşlar marketlere akın etti
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Mersin'de de marketlere akın ederek ihtiyaçlarını karşılamak isterken sosyal mesafe uyarılarını hiçe saydı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Mersin'de market, bakkal, manav ve fırınlarda koşan vatandaşlar büyük yoğunluğa neden olurken, yapılan tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadı.
Alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşlar, Sokağa çıkma yasağını duyunca hemen dışarı çıktık. Fırın ve marketlerden ihtiyacımızı almak istedik. İnşallah bu virüs biran önce ülkemizden çıkar ve nefes alırız dedi.
Geç saatlere kadar marketlerde ve manavlarda uzun kuyruklar oluşurken, trafikte de yoğunluk yaşandı. Mersin’de vatandaşlar marketlere akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Mersin, Güncel
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