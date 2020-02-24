Haberler » Güncel » Mersin'de velilere 'Bilinçi teknoloji kullanımı' semineri düzenlendi - Haber

Mersin'de velilere 'Bilinçi teknoloji kullanımı' semineri düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mezitli ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine ve okul yöneticilerine yönelik, 'Bilinçli teknoloji kullanımı' ile 'Profilim ve kişiliğim' konularında seminer düzenledi.

24.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:00Mersin'de velilere 'Bilinçi teknoloji kullanımı' semineri düzenlendi
Büyükşehir Belediyesince, ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine ve okul yöneticilerine yönelik, 'Bilinçli teknoloji kullanımı' ile 'Profilim ve kişiliğim' konularında seminer düzenledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen seminerde, siber güvenlik ve sosyal medya uzmanı Cüneyt Üre tarafından 'Bilinçli teknoloji kullanımı', psikolog Mustafa Tepretmez tarafından ise 'Profilim ve kişiliğim' konularından bilgiler verildi.

Ayrıca seminerden sonra Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mersin Şubesi müzik grubu öğrencileri, mini konser verdi. Günün sonunda Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, okul yönetimine ve müzik grubu öğrencilerine plaket, çiçek ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Mut'ta öğrencilere hem seminer hem konferans

Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mut Şubesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik ise 'Meslek atölyesi ve motivasyon' semineri gerçekleştirildi. Seminerin sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Bicen'in konuşmacı olduğu, 'Meslek seçimi, eğitimde yeni teknoloji ve motivasyon' adlı konferans düzenlendi.

Seminerin sonunda 'Bir ekmek bir çorba' projesi kapsamında öğrencilere sıcak çorba ikram edildi. - MERSİN

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyor?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
24.02.2020 14:00:05