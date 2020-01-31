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Mersin'de yaban hayvanları için doğaya 3 tondan fazla yem bırakıldı

Mersin'de, kış şartlarında zorluk yaşayan hayvanlar için doğaya 3 ton 320 kilogram yem bırakıldı.

31.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:54Mersin'de yaban hayvanları için doğaya 3 tondan fazla yem bırakıldı
'de, kış şartlarında zorluk yaşayan hayvanlar için doğaya 3 ton 320 kilogram yem bırakıldı.
Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ilçenin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlatıldı.
Kent genelindeki doğal alanlara, yaban hayvanları için 3 ton 320 kilogram buğday, mısır ve arpa, saman ve yonca gibi yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm yaban hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.
Arslan, yıl sonuna kadar 10 ton yemin doğaya bırakılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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