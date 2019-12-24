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Mersin'de yağış etkili oluyor

Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, Mersin'de de etkili olmaya devam ediyor.

24.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:03 Mersin'de yağış etkili oluyor
'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, 'de de etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla şiddetini arttırarak bugün de devam ederken, denizdeki fırtınadan dolayı balıkçı tekneleri de açılamadı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edilirken, metrekareye 51-100 kilogram yağış beklendiği duyurulup, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarla birlikte Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, Mersin'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Aralıklarla şiddetini arttıran yağmur, kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle ise denizlerde dev dalgalar oluşurken, balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Olumsuzluklara karşı tedbir alındı

Öte yandan, Mersin'de meteoroloji tarafından yapılan metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış düşeceğine yönelik açıklamanın ardından MESKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece boyunca tıkanan atık su ve yağmur suyu drenaj hatlarını açarak, herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağlarken, diğer birimler de gece boyunca yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşılık teyakkuz halinde bekledi.

Önümüzdeki günlerde de yaşanması muhtemel sel ve su baskınlarına karşılık tüm önlemleri aldıklarını ifade eden belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen tüm ihbarlara en hızlı şekilde müdahale edeceklerinin altını çizdi. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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