Mersin'de Yağış Önlemi

07 Aralık 2018 Cuma 16:16



07 Aralık 2018 Cuma 16:16

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte 4 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklı olarak devam eden yağışlara karşı tüm birimleriyle birlikte tedbirlerini aldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin genelinde etkili olan yağışlar dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yöneten Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, olumsuzluklara karşı koordineli bir çalışma programı ile tüm ekipleri görevlendirdi.Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına Mersin İtfaiye Amirliği'nde oluşturulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) konuyla yakından ilgilenen Başkan Kocamaz, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız uyarılar doğrultusunda herhangi bir sıkıntı olmasın diye kriz masamızı oluşturduk. Arkadaşlarımız 24 saat teyakkuzda olacak. Kent girişine yapılan Mersin Hal Kavşağı inşaatı devam ettiği için orada olumsuz bir durum yaşandı. Ancak arkadaşlarımız anında müdahale etti. Tüm arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için özveri ile çalışıyorlar. Bizim de amacımız yağışları kazasız, belasız atlatmak ve vatandaşlarımızı yaşanılan sıkıntılardan en kısa sürede kurtararak, Mersin'de huzuru sağlamak" dedi.3 günde 884 olaya müdahale edildiYağışların başladığı günden itibaren faaliyete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi, gece boyunca gelen ihbarlar karşısında, ekiplerini yönlendirerek olaylara anında müdahale etti. 3 günde AKOM, İtfaiye Daire Başkanlığı ve MESKİ'ye merkez 4 ilçe ve Tarsus'tan gelen toplam 884 vaka bildirimlerinin hepsine ulaşıldı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası bir afetin daha önüne geçti.Daha önce aşırı yağmurlarda zor anlar yaşatan bazı noktaların ıslah edilmesi, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarının yapılması ile herhangi bir su taşkını ve vatandaşların ulaşımını engelleyecek su birikintileri oluşmadı.Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü yetki sahasında bulunan Mersin Hal Kavşağı inşaat bölgesinde oluşan küçük çaplı su birikintisine ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından anında müdahale edilerek, vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli çalışmalar yapıldı.2 bin 400 personel ve 650 araç hazır bekliyorMeteoroloji tarafından edinilen yoğun yağış bilgisi doğrultusunda araç ve personel planlaması yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek olası tehlikelere karşı hazır bekliyor. Büyükşehir Belediyesi, yağışların başladığı günden itibaren 2 bin 400 personel, 650 araç ile olaylara müdahale etti. Gerektiğinde takviyenin de yapılabileceği acil durum ekibi, yağışlar bitene kadar hazır kıta bekletilecek.Metrekareye 219 kilogram yağışÖte yandan Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, 4 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar neticesinde 3 günde metrekareye 219.3 kilogram yağış düştü. - MERSİN