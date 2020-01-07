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Mersin'de yağıştan dolayı ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Mersin'in Mut ilçesinde yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye düşen araçtaki 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

07.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:10 Mersin'de yağıştan dolayı ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
'in ilçesinde yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye düşen araçtaki 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazanın ardından olay yerine giden AKUT ekipleri, dereye düşen otomobildeki Büyükgüdük'ü yaralı olarak kurtarırken, beraberindeki Yunus Gök ise akıntıya kapılıp kayboldu.

Kayıp Gök için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmaları sonunda kayıp şahsın cesedi, kaza yerinin 500 metre aşağısında ağaca takılı halde bulundu.

Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu çöken baraka evde toprak altında kalarak hayatını kaybeden İbrahim Öngel ile birlikte Mersin'de yağmurdan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. - MERSİN

Yunus Gök, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: İHA

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