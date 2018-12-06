06 Aralık 2018 Perşembe 14:33



06 Aralık 2018 Perşembe 14:33

Mersin'de yağmur etkili olmaya devam ediyor...Yağmur nedeniyle caddeler göle döndü, arabalar mahsur kaldıGece yarısından bu yana devam eden yağmur cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyorBazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyorMERSİN - Gece yarısından bu yana devam eden yağmur cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor Mersin ve çevresinde 2 günden bu yana etkili olan yağışlar, gece yarısından sonra etkisini arttırarak sağanak şeklinde devam etti. Sabaha kadar aralıksız yağan yağmurdan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak trafikte de aksamalara yol açarken, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri de su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri ile merkezde Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın bugün gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlar uyarıldı.