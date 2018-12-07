Mersin'de Yağmur Suları Tahliye Ediliyor, Su Kanalları Islah Ediliyor

07 Aralık 2018 Cuma 18:15



07 Aralık 2018 Cuma 18:15

Mersin'de yağmur suları tahliye ediliyor, su kanalları ıslah ediliyorAkdeniz Belediyesi, aşırı yağışlar nedeniyle bütün teknik ekipleri teyakkuza geçirdiMERSİN - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte birkaç gündür etkili olan aşırı yağmurlar nedeniyle evlerini su basan ailelere ulaşırken, taşkınlara yol açan su kanallarını da ıslah ediliyor. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de birkaç gündür etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle su basan evlerde, okul, cami, işyeri ve sokaklarda su ve çamura karşı iş makineleri ve motopomplar yardımıyla tahliye ve temizlik çalışması başlattı.Camişerif, Gündoğdu, Siteler gibi merkez mahallelerde su basan evlerden tahliye yapan ekipler, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Yenitaşkent bölgesinde bulunan su kanallarının taşmasını önlemek için de kepçeler yardımıyla temizlik ve ıslah çalışması yapıyor. Belediyenin teknik ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen telefonlara göre mahallelerde su baskınına müdahale ederken, motopomplar yardımıyla da yerleşim yerlerinde biriken suları tahliye ediyor.Sahada görevli olan belediye fen işleri ekiplerinin yanı sıra, park bahçeler ile çevre koruma müdürlüklerine bağlı ekipler de hazır durumda bekletiliyor. Belediye ekiplerinin yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağlı görevliler de su basan evleri tespit etmek için mahallelerde çalışma yapıyor. Ekipler dünden beri birçok eve müdahale etti, ev ve sokaklarda biriken su ve çamuru tahliye etti.Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören vatandaşların yanında olduklarını ve yaralarının sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.