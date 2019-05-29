Mersin'de yakalanan MLKP'li terörist adliyede

MERSİN'de yakalanan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün üst düzey isimlerinden 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse (33) adliyeye sevk edildi.

Uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu, Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Mayıs'ta yakalanan Ümit Emrah Köse'nin sorgusu tamamlandı. Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Köse, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Slogan atması polisler tarafından engellenen terörist, garaj kısmından adliye binasına alındı. Örgütün sabotaj ve bomba uzmanı olan ve 7 yıldır Suriye'deki örgüt üyelerine eğitim verdiği öğrenilen teröristin, Mersin'den bölgedeki eylemleri koordine etmek için kaçak yollarla bu kente geldiği öğrenildi. Ümit Emrah Köse, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranıyordu.

Kaynak: DHA