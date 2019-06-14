Mersin'de yaklaşık 400 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla karne sevinci yaşadı. Karne dağıtım törenine katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, öğrencilere karnelerini dağıtarak, mutluluklarına ortak oldu.



Mersin'de bin 261 okulda eğitim gören 398 bin 113 öğrenci, karnelerini alıp tatile merhaba dedi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl üç farklı merkez ilçede üç okulda karne dağıtım töreni düzenledi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, merkez Mezitli ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrencilerin sevinç, coşku ve heyecanlarını paylaştılar.



Öğrencilere karnelerini ve hediyelerini veren Vali Su, öğrencileri ve öğretmenleri kutladı. Öğrencilerle dersleri ve gelecek planları üzerine sohbet eden Su, onlardan yaz tatilini verimli değerlendirmelerini istedi. Yaz tatilinin, zamanı boş geçirmek anlamına gelmediğini vurgulayan Su, "Mutlaka bu yaz tatilinde çeşitli spor ve sosyal aktivitelerle değerlendirilmesi gereken bir döneme giriyorsunuz. Bunlar hem sizi geliştirecek hem de önümüzdeki yılki başarılarınıza etki edecek çalışmalar olmalı" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Koca da karnenin, öğretmen, öğrenci ve ailenin ortak değerlendirmesi olduğunun altını çizdi. Koca, "Unutmayınız ki, kötü karne yoktur, iyileşmeyi bekleyen karne vardır. Karnesinde düşük not olan arkadaşlarımız asla üzüntüye ve ümitsizliğe kapılmasın" diye konuştu.



Karneyi başarılı ya da başarısız kılan birçok neden olduğuna işaret eden Koca, her çocuğun kendi gelişimine göre bir yeterliliğe sahip olduğunu vurgulayarak, daha çok sevgi, biraz daha planlama, farklı yaklaşımlar, sabır, hoşgörü ve iyi niyetin ailelerin yol haritası olması gerektiğini söyledi. Tatil döneminde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini isteyen Koca, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması konusunda teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Aynı şekilde kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin de tavsiye edilmesinin önemli olduğunu kaydeden Koca, öğrencilerden de tatilin bir haftasını dinlenmeye, bir haftasını yeni bir başlangıca ayırmalarını ve tatilde kitap okumaya ve çalışmaya devam etmelerini istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA