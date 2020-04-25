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Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

Mersin'de neslinin tükenmekte olduğu belirtilen yaralı bayağı balaban tedavi edildi.

25.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 23:14
Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi
Mersin'de neslinin tükenmekte olduğu belirtilen yaralı bayağı balaban tedavi edildi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çopurlu Mahallesi'nde yaralı bulunan bayağı balaban, Toroslar Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
Kuş, ekiplerce tedavi edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kuşun iyileşmesinin ardından doğal yaşamına bırakılacağını belirterek, "Bu tür nesli tükenmekte olan canları korumak bizlerin sorumluluğudur. Bizlere haber vererek duyarlı davranan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Toroslar, Mersin, Güncel , Haber
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