Mersin'de yaralı hayvan ihbar sayısı artıyor

Mersin'de 2019 yılında bin 238 yaralı hayvan ihbarı gerçekleşirken, bu yılın ilk 7 ayında ise bu rakamında bin 580'e ulaştığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çeşitli nedenlerle yaralanmış kedi ve köpeklerin tedavileri sürüyor. Yaralanma olaylarının büyük çoğunluğu trafik kazalarından kaynaklanıyor. Büyükşehir Belediyesine geçen yıl bin 238 yaralanma ihbarı gelirken, bu sayı sadece son 7 ay içerisinde bin 580'e ulaştı.

Kurban Bayramı'nda 'Fuat', 'Ala' ve 'Lucky' trafik kazası geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerleri Kurban Bayramı'nda da 185 çağrı hattına ulaşan ihbarlara hızla müdahale etti. Arife günü Yenişehir ilçesi Fuat Morel Caddesi'nde trafik kazası sonucu bacaklarındaki kemikler kırılan 3 yaşındaki kediyi ameliyat eden veterinerler, kedinin adını 'Fuat' koydu. Bayramda Yenişehir ilçesi Muğdat Camii civarında trafik kazası nedeniyle 3 bacağında 5 kırık oluşan köpeğe müdahale eden veterinerler ona da 'Ala' ismini koydu. Kurban Bayramı'nda trafik kazası geçiren bir başka köpek ise Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki 'Lucky' oldu. Köpeğe 'şanslı' anlamına gelen bu ismi veren veterinerler, bayramın ilk günü geçirdiği kaza sonucu aynı bacakta 3 kırık oluşan köpeği tedavi etti.

Aylık ortalama 225 yaralı hayvana müdahale ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü veteriner hekim Mehmet Cücük, bir ayda ortalama 225 yaralanma olayına müdahale ettiklerini belirterek, 2020'nin Temmuz ayında karşılaştıkları vaka sayısının ise 259 olduğunu söyledi. Yaralanmaların yoğun olarak trafik kazalarından kaynaklandığını vurgulayan Cücük, Kurban Bayramı'nda da benzer birçok ihbara müdahale ettiklerini dile getirdi. Cücük, "Geçen seneye nazaran çok korkunç bir artış söz konusu. Bu sadece trafik kazası için değil. Avcıların vurmuş olduğu, damdan düşen, işkence gören kedilerle köpekler de buna dahil. Temmuz ayı içerisinde bu sayı 163 köpek, 96 tane kedi şeklinde. Bunlardan çoğunluğunda çene ve kafa kırıklarına rastlıyoruz. Öyle kazalar var ki, insan bakamıyor bile. Dört ayağı da parçalanmış biçimde gelenler var. Sürekli kazalar meydana geliyor. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar 11 aracımızla 7/24 hizmet veriyoruz. Yetişebildiğimiz bütün vakalara anında müdahale ediyoruz" dedi.

"Kaza olabilir, 185'i arayın, anında müdahale ederiz"

Kaza sonucu kedi veya köpeğe çarpan vatandaşlara çağrıda bulunan Cücük, "Trafik kazası yapıp da hayvanı kendi haline bırakan şoförler var. Duyarlı vatandaşlarımız durumu bildiriyor. 185'i aradıklarında ihbar verilebiliyor. En yakın ekibimiz olay mahalline ulaşıyor. Lütfen dikkat. 5 dakika geç varın, sağlıkla varın, can almayın. Kaza olabilir, 185'i arayın, anında müdahale ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN