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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

13.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:12Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.


Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN


Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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