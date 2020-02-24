Haberler » Güncel » Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu - Haber

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

24.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:12Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
'de yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 10 bilgisayar, 11 cep telefonu ve yasa dışı bahisten elde edildiği düşünülen yaklaşık 3 bin lira bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 8'i ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 12:16:08