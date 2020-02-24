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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:16Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 11 cep telefonu ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 3 bin lira para ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, 8'i ise sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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