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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltıMERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

24.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:54
'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Kentte 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 11 bilgisayar ile yasa dışı bahisten elde edilen 3 bin TL ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 5'i serbest kalırken C.G., D.A., N.C., Y.E., S.İ., M.T., H.B. ve O.A ise adliyeye sevk edildi.
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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