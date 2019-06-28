28.06.2019 14:36
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Mersin

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin 'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli , Akdeniz , Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.
İlçe emniyet müdürlüklerinden ekiplerin de destek verdiği operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
İş yerlerindeki aramalarda 32'si gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 3 harici bellek ve çok sayıda kulaklık bulundu.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Mersin , Güncel

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