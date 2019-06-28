28.06.2019 14:48
Haberler » Güncel » Haber

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Mersin

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri; merkez Mezitli , Akdeniz , Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 harddisk ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise sağlık kontrolünden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.


- Mersin
Kaynak: DHA
Mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:28 Köylüden sopalı yılan operasyonu
15:27 'Harika iş insanı' Berlin takımına 225 milyon Euro yatırdı
15:27 Sabancı Üniversitesi'nin konferansında yabancılar Türkiye ekonomisini yorumladı
15:27 İstanbul'da organize taksi dolandırıcılığı: 23 gözaltı (Geniş haber)
15:27 Şanlıurfa'da 44 kilo patlayıcı ele geçti, 8 kişi gözaltına alındı
15:27 Lukoil, Özbekistan'a 3,5 milyar dolar kazandırdı
15:26 Bartın Emniyetinden sıkı denetim