28.06.2019 15:59
Haberler » Güncel » Haber

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Mersin

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


MERSİN'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri; merkez Mezitli , Akdeniz , Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 harddisk ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise sağlık kontrolünden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

- Mersin
Kaynak: DHA
Mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:47 FETÖ'nün Hatay imamı Kahramanmaraş'ta yakalandı
16:47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu için mevlit okutuldu
16:47 Çantasını alan kapkaççıları kovalarken düşünce ayağı burkuldu
16:47 Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi
16:46 Huzurevi sakinleri piknikte stres attı
16:45 Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada tartışma çıktı
16:45 "Geçmiş Olsun"a çok konuşulacak prodüksiyon!