28.06.2019 18:03
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu 7 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu 7 gözaltıMersin'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin 'de yasa dışı bahis operasyonu 7 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri; merkez Mezitli , Akdeniz , Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 harddisk ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise sağlık kontrolünden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu 7 gözaltı
Kaynak: DHA
Mersin , Güncel

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