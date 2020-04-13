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Mersin?de yasağa uymayanlara 387 bin 928 TL ceza

MERSİN'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 240 kişiye toplam 387 bin 928 TL para cezası kesildi.

13.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:44
Mersin?de yasağa uymayanlara 387 bin 928 TL ceza

MERSİN'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 240 kişiye toplam 387 bin 928 TL para cezası kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Mersin'in de kapsayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili kent genelinde yapılan kontroller ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda sokağa çıkma yasağına uymayan 240 kişi ve araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunun 32'nci maddesine istinaden toplam 387 bin 928 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Mersin, Güncel
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