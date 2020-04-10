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Mersin'de yasakları ihlal eden 80 kişiye toplam 38 bin 955 TL para cezası kesildi

Mersin'de yasakları ihlal eden 80 kişiye toplam 38 bin 955 TL para cezası kesildiMERSİN'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 80 kişiye toplam 38 bin 955 TL para cezası kesildi.

10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:51
Mersin'de yasakları ihlal eden 80 kişiye toplam 38 bin 955 TL para cezası kesildi
Mersin 'de yasakları ihlal eden 80 kişiye toplam 38 bin 955 TL para cezası kesildi
MERSİN'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 80 kişiye toplam 38 bin 955 TL para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri ve faaliyetleri açıkladı. Yapılan açıklama göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahısların sokağa çıkma işlemleri ile ilgili olarak, 1 kişi hakkında adli işlem, 22 kişi hakkında idari işlem uygulanarak toplam 9 bin 232 para cezası kesildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılarak bin 568 TL para cezası kesildi. Mesire ve piknik alanları ile sahillerde uygulanan tedbirlere uymayan 53 kişi hakkında işlem yapılarak toplam 26 bin 439 TL para cezası kesilirken, yüzde 50 kapasite yasağına uymayan 13 yolcu aracına bin 716 TL para cezası uygulandı. Vefa Sosyal Destek Grubu ve sokağa çıkma ihlali işlemleri ile ilgili, 270 kişi ikaz edilerek eve gönderilirken 36 kişi hakkında adli, idari işlem yapıldı. FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMADI
Koronavirüs salgını nedeniyle fırsatçılığa yönelik düzenlenen operasyonda 13 bin adet maske, 462 adet koruyucu tulum ve bin adet maske lastiği yakalandı. Şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında 53 bin 847 araç içerisinde bulunan toplam 94 bin 354 kişiye bilgilendirme yapıldı.
7 MİLYON 691 TL ÖDEME YAPILDI
Sosyal yardım, işsizlik ödemeleri ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında 476 personel görevlendirilirken, 11 bin 683 vatandaşa 7 milyon 691 bin 635 TL ödeme yapıldı.
CEZAEVİNE GELEN VATANDAŞLAR ATEŞİ ÖLÇÜLEREK İÇERİ ALINIYOR
Hükümlü ve tutukların kaldığı cezaevlerinde görev yapan jandarma birlikleri tarafından cezaevi girişinde içeriye girmek isteyen tüm şahısların ateşini ölçerken, sevk nakillerde tutuklu ve hükümlünün maske ve eldiven takması, jandarma personelinin ise koruyucu elbise giymesi sağlanıyor. İl ve ilçe Jandarma Komutanlıklarında görevli tüm personelin mesai başlangıcında ateşi ölçülürken, maske ve eldiven dağıtılarak, bina ve kullanılan araçların dezenfektanı yapılıyor. Ayrıca Jandarma birimlerine istek ve talepleri için gelen vatandaşların da güvenlik tedbirleri çerçevesinde ateşi ölçülerek maske ile el dezenfektanı kullanması sağlanıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Mersin, Güncel
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