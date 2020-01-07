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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (4) - (MUT'TA SELE KAPILAN ARAÇ)

CANSIZ BEDENİ BULUNDUMersin'in Mut ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cansız bedenine ulaşıldı.

07.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:00 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (4) - (MUT'TA SELE KAPILAN ARAÇ)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

'in ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ve itfaiye ekipleri, Gök'ün cesedini 700 metre uzaklıkta, dere yatağında buldu. Yunus Gök'ün cansız bedeninin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. 

Erdemli'de heyelan sonrası enkaz altında kalan İbrahim Öngel'in (62) ardından Yunus Gök'ün cesedine ulaşılmasıyla kentte kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 2'ye çıktı.



Yunus Gök, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: DHA

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