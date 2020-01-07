Haberler » Güncel » Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8) - Haber

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8)

10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIMersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağıştan dolayı, inşaat halindeki bir apartmanın bodrumunu su bastı.

07.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:12 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8)

10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

'in ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağıştan dolayı, inşaat halindeki bir apartmanın bodrumunu su bastı. Ayrıca bölgede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tarım arazilerinde kalan işçilerin yaşadıkları çadırlar tahliye edildi. Su baskınlarına belediye ekipleri müdahale ederken, Tarsus ilçesinde yoğun yağıştan dolayı oluşan toprak kaymasından dolayı 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ayrıca Erdemli ilçesinde 6 kişilik ailesiyle yaşadığı barakaya toprak kayması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren İbrahim Öngel'in (62) cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. 4 çocuk babası Öngel'in cenazesi, öğle namazının ardından Tömük Yeşildere Mezarlığı'na defnedildi.



Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:27   İznik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışma final heyecanı - Haber
16:26   Yalova'da ölü yunus sahile vurdu - Haber
16:24   Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Haber
16:21   Baki Ersoy, Yahyalılı nakliyecilerle toplantı yaptı - Haber
16:21   Esnafa faiz indirimi müjdesi - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:28:44