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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8)10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIMersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağıştan dolayı, inşaat halindeki bir apartmanın bodrumunu su bastı.

07.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:47
'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8)
10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Mersin'in ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağıştan dolayı, inşaat halindeki bir apartmanın bodrumunu su bastı. Ayrıca bölgede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tarım arazilerinde kalan işçilerin yaşadıkları çadırlar tahliye edildi. Su baskınlarına belediye ekipleri müdahale ederken, Tarsus ilçesinde yoğun yağıştan dolayı oluşan toprak kaymasından dolayı 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ayrıca Erdemli ilçesinde 6 kişilik ailesiyle yaşadığı barakaya toprak kayması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren İbrahim Öngel'in (62) cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. 4 çocuk babası Öngel'in cenazesi, öğle namazının ardından Tömük Yeşildere Mezarlığı'na defnedildi.
Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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