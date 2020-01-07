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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (10)

DERE TAŞINCA SU BORUSUNU KÖPRÜ OLARAK KULLANDILARMersin'in Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesi'ndeki Kubat Deresi taştı.

07.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:45 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (10)

DERE TAŞINCA SU BORUSUNU KÖPRÜ OLARAK KULLANDILAR

'in ilçesi Kapızlı Mahallesi'ndeki Deresi taştı. Sel ve taşkın nedeniyle mahalleye ulaşım sağlayamayan vatandaşlar, çareyi su borusunun üzerinden geçmekte buldu. Köprü olmayan dereden karşıya geçtiklerini ancak sel olunca geçemediklerini anlatan vatandaşlar, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Silifke Belediye Başkanı Başkan Vekili Sadık Altınok, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Yağmurun ardından kalıcı bir çözüm bulunacağını belirten Altınok, su borusundan geçmenin tehlikeli olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Mersin'de aralıksız süren sağanak yağış nedeniyle, Deliçay'ın su seviyesi ve akış hızı yükseldi. Deliçay'ın yanı sıra kentteki birçok derede de su seviyesi yükseldi. Yetkililer vatandaşları dereye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Öte yandan şiddetli fırtına ağaçları kökünden söktü.



Silifke, Mersin, Kubat, Güncel

Kaynak: DHA

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