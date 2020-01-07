Haberler » Güncel » Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11) - Haber

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

LEĞENDEN SAL YAPIP, SEL SULARINDA YÜZDÜMersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden oldu.

07.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:57 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

LEĞENDEN SAL YAPIP, SEL SULARINDA YÜZDÜ

'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden oldu. Cadde, ev ve iş yerlerini su bastığı Mersin'de bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen eğlenmenin yolunu buldu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkaran vatandaş, eline aldığı leğeni sal gibi kullanıp, sel sularında yüzdü. Vatandaşın sel sularında eğlendiği anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. 

MERSİN,

 



Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:16   ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti - Haber
01:06   Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da - Haber
01:05   Cumhurbaşkanı erdoğan istanbul'da - Haber
01:00   Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü - Haber
00:59   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 01:26:03