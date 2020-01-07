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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp (2)

MUT'TA OTOMOBİL, DEREYE UÇTU: 1 KİŞİ KAYIPMersin'in Mut ilçesinde, dün akşam, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye uçtu.

07.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:43 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp (2)

MUT'TA OTOMOBİL, DEREYE UÇTU: 1 KİŞİ KAYIP

'in ilçesinde, dün akşam, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye uçtu. İhbarla olay yerine gelen AKUT ekipleri, dereye uçan otomobildeki Büyükgüdük'ü yaralı olarak kurtardı. Büyükgüdük, beraberindeki Yunus Gök'ün ise derede akıntıya kapılıp, kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgede Gök için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün sabaha kadar sürdürülen çalışmalara, şiddetli yağmur sonrası meydana gelen taşkın nedeniyle ara verildi. Ekipler, arama- kurtarma çalışmasına gün içinde tekrar başlanacağını belirtti.

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),



Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: DHA

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