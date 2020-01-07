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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı - 5 ek

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (5)ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDIMersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi.

07.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12
'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (5)
ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.
Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.
Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı - 5 ek

Mersin, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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