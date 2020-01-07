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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTIAkdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı.

07.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:49 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTIAkdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, 'in ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı. Yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtiline gemiler, koya demir attı. Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga yükselirken, kıyıya da selin sürüklediği ağaç parçaları vurdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaçları yakacak olarak toplandı. Ayrıca Sarıyadın ilkokulu/ortaokulu ve Kırobası ilkokulu/ortaokulunda  bir gün süreyle eğitime ara verildi.



Taşucu Limanı, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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