Mersin'de yaşlı kadın kaybolduğu yaylada iki gün sonra bulundu
Mersin'de 80 yaşındaki kadın kaybolduğu yaylada iki gün süren arama çalışmaları sonucu bulundu.
16.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:24
Mersin 'de 80 yaşındaki kadın kaybolduğu yaylada iki gün süren arama çalışmaları sonucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün Çandır Mahallesi'nde yaşlı bir kadının kaybolduğu ihbarını alan ekipler bölgede çalışma başlattı.
İtfaiye, AFAD, AKUT ve iz takip köpeklerinin de katıldığı iki gün süren aramalarda 80 yaşındaki kadın Sazoluk mevkisindeki yaylada bulundu.
Yaşlı kadın, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün Çandır Mahallesi'nde yaşlı bir kadının kaybolduğu ihbarını alan ekipler bölgede çalışma başlattı.
İtfaiye, AFAD, AKUT ve iz takip köpeklerinin de katıldığı iki gün süren aramalarda 80 yaşındaki kadın Sazoluk mevkisindeki yaylada bulundu.
Yaşlı kadın, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
Manşet
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